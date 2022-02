Google veut limiter le partage d'informations avec des tiers sur Android

Ce changement a été justifié par le respect de la confidentialité des données, mais n'empêche pas la société elle-même de récolter des informations. Au détriment de sociétés comme Facebook ou Google qui ne peuvent plus proposer des publicités aussi ciblées qu'auparavant.

Pour son nouveau système, Google assure vouloir améliorer le respect de la vie privée des utilisateurs "sans mettre en péril l'accès gratuit à des contenus et services".

"D'autres plateformes ont adopté une approche différente de la confidentialité des publicités, limitant brutalement les technologies utilisées par les développeurs et les annonceurs", souligne Google sur son blog en estimant qu'il s'agit d'un approche "non efficace".

Le groupe assure vouloir prendre son temps et travailler avec les développeurs et les régulateurs et affirme qu'il continuera à proposer les outils publicitaires actuellement sur sa plateforme "pendant au moins deux ans".