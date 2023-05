Google va supprimer les comptes Gmail inactifs depuis deux ans

En 2020, Google annonçait que les données des comptes inutilisées depuis deux ans pouvaient être supprimées. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin et annonce la suppression totale des comptes concernés.

La suppression, qui commencera en décembre 2023 (au plus tôt), débutera avec une "phase d’approche", qui concernera "les comptes créés et jamais utilisés." Google n’est pas pressé, et annonce que l’opération de nettoyage "se déroulera lentement et avec précaution." La firme de Mountain View explique également que les utilisateurs seront notifiés : "avant de supprimer un compte, nous enverrons plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression, à l'adresse électronique du compte et à l'adresse de récupération (si elle a été fournie)."

Pour Google, il s’agit avant tout d’une décision de sécurité. "Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés ont au moins 10 fois moins de chances que les comptes actifs de bénéficier d'une vérification en deux étapes. Cela signifie que ces comptes sont souvent vulnérables et qu'une fois qu'un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins diverses, allant de l'usurpation d'identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, tel que le spam."

Si vous n’utilisez plus votre compte Google depuis plus de deux ans, il est donc temps de le réactiver. Du moins si vous en avez toujours l’utilité. Sachez que ce compte vous donne notamment accès à GMail, à la suite G Docs et Google Drive, ainsi qu’à Google Photos. Autant de services qui peuvent potentiellement contenir des documents que vous avez oubliés.

À noter que les comptes inutilisés, mais liés à un compte YouTube ayant publié des vidéos publiques seront épargnés par ce nettoyage. Tout comme les comptes payants, et ceux gérés par une entreprise ou une école. Si vous souhaitez réactiver votre compte, plusieurs choix s’offrent à vous. Vous pouvez simplement vous connecter, envoyer un mail, regarder une vidéo YouTube, télécharger une application sur le Play Store, ou encore effectuer une recherche Google.