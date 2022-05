Google va payer 300 médias européens pour publier leurs articles

Google a conclu des accords avec plus de 300 éditeurs de presse dans l'Union européenne afin de les rémunérer pour la publication de leurs articles dans son moteur de recherche, a annoncé la société technologique américaine.

Dans un billet de blog, Google précise qu'il s'agit d'entreprises de médias en Allemagne, en France, en Hongrie, en Irlande, aux Pays-Bas et en Autriche. En Allemagne, 220 accords ont été conclus, notamment avec ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung et Spiegel. Aux Pays-Bas, les deux plus grands éditeurs de journaux, les éditeurs belges DPG et Mediahuis, ont déclaré ne pas avoir conclu d'accord avec le géant américain.

La filiale d'Alphabet n'a pas divulgué le montant des sommes impliquées dans ces accords.