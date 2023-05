Google va lancer un robot conversationnel pour davantage de prévention suicide aux États-Unis

Au cours des trois dernières décennies, les taux de suicide mondial a lentement et régulièrement baissé. Entre 2000 et 2016, le taux mondial de mortalité par suicide a chuté d'environ 33 %.

Quand on observe les chiffres par pays, on peut aussi expliquer cette diminution parfois marquante. En Chine, le taux de suicide a par exemple chuté de 60% en 25 ans. Dans ce pays, on a observé un phénomène d'exode rural, les gens sont allés vivre en ville ce qui a permis une plus grande stabilité économique, mais ça les a aussi éloigné des pesticides, dont l'ingestion est une méthode de suicide répandue chez les jeunes femmes en milieu rural.

La Chine n'est pas le seul pays concerné par cette cause de suicide. Le Sri Lanka avait le plus haut taux de suicide au monde en 1995. La même année, le pays a banni les pesticides, depuis lors, le taux de suicide national a baissé de 70 %. Même mesure au Bangladesh, on observe une baisse de 65 %. Agir par la restriction des moyens fonctionne parce que le suicide est souvent un acte non planifié. En comprenant cela, et en prenant de mesures, l'humanité est devenue plus efficace dans la prévention du suicide.