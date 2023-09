Google va exiger des publicités politiques qu’elles indiquent l’utilisation d’une IA

Les publicités politiques gérées par Google devront bientôt indiquer clairement si un outil d’intelligence artificielle (IA) a été utilisé dans leur conception, a annoncé le géant américain.

Cette décision du numéro un mondial de la publicité numérique intervient alors que le développement rapide de l’IA génère des craintes sur ses potentiels détournements, notamment dans la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2024.

"En raison de l’utilisation toujours croissante d’outils qui génèrent du contenu artificiel, nous élargissons notre politique en requérant des annonceurs qu’ils déclarent quand leurs publicités électorales incluent des éléments qui ont été numériquement créés ou modifiés", a déclaré un porte-parole de Google à l’AFP.

Le groupe vend de l’espace publicitaire sur ses propres sites web et applications et sert d’intermédiaire entre les annonceurs qui souhaitent placer leurs publicités en ligne et des sites web ou applications tiers qui les affichent.