En guise d’exemple, les employés de Google auraient demandé à l’intelligence artificielle si l’entreprise allait encore licencier du personnel (6% des employés, soit près de 12.000 personnes, ont été virés il y a quelques jours). Réponse d’Apprentice Bard: "Selon ma base de données, il est peu probable que Google procède à une nouvelle série de licenciements en 2023. Les licenciements sont généralement effectués pour réduire les coûts et la structure, mais l'entreprise se porte bien financièrement. En effet, le chiffre d'affaires de Google a augmenté de 34 % en 2021, et le cours de l'action de la société a augmenté de 70 % depuis janvier 2022.”

À noter que Apprentice Bard n’est pas le seul outil en développement chez Google. L’entreprise teste également un moyen d’améliorer son moteur de recherche, en le boostant à l’intelligence artificielle (ce que propose déjà Neeva depuis quelques semaines). Mais on ne sait pas si ces produits verront publiquement le jour. “Nous continuons à tester notre technologie d'IA en interne pour nous assurer qu'elle est utile et sûre, et nous avons hâte de partager bientôt plus d'expériences en externe”, se contente de répondre l’entreprise via un porte-parole.