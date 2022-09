Google Street View était-il un avant-goût du metaverse ?

Les caméras de Google ont pris des photos dans plus de 100 pays et territoires, capturant des lieux tels que le mont Fuji, le parc national du Grand Canyon, la forêt amazonienne ou encore la Grande Barrière de corail.

"Ce tricycle est vraiment marrant parce qu’il a fait le tour de Stonehenge et nous l’avons aussi mis sur une péniche qui a descendu l’Amazone", explique M. Silverman.

M. Silverman montre également un ensemble de caméras pour sac à dos qui a été monté sur une tyrolienne dans la forêt amazonienne pour obtenir une vue plongeante.

Pour M. Silverman, Street View propose aux utilisateurs une expérience virtuelle depuis déjà plus d’une décennie et ses images se prêtent naturellement à la représentation du monde via des outils virtuels.

Street View, considéré au départ comme "une idée saugrenue" de Larry Page, est devenu un outil "déterminant dans nos efforts de cartographie en permettant de visualiser les informations les plus récentes sur le monde tout en posant les fondations d’une carte plus immersive et intuitive", a affirmé Ethan Russell, directeur de produits chez Google Maps, dans un récent article de blog.