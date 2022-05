Google Street View a 15 ans : voici les 10 lieux les plus visités

Offrez-vous un voyage dans le temps

Mais ce n’est pas tout. Google ne célèbre pas les 15 ans de Street View uniquement avec des listes. L’entreprise a annoncé une nouvelle fonctionnalité intéressante, qui permet de “voyager dans le temps”. C’est-à-dire de revoir d’anciennes images capturées à un même endroit, et ainsi être témoin de l’évolution d’une ville ou d’un quartier.

“Parcourez chacune des images pour découvrir une capsule temporelle numérique qui montre comment un lieu a changé, comme le Vessel dans le quartier de Hudson Yards à New York qui est sorti de terre”, donne comme exemple Google.

Pour en profiter, il suffit de cliquer sur “Voir plus de dates” lorsque vous plongez sur un lieu précis et que d’autres images plus anciennes sont disponibles. La fonction devrait arriver à la fois sur iOS et Android.