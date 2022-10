Google Stadia : Ubisoft promet une solution pour récupérer les jeux sur PC

Malgré la fermeture de Google Stadia, les joueurs pourront continuer de profiter du catalogue d’Ubisoft sur PC.

L’éditeur français a en effet confirmé à The Verge qu’une solution est en préparation. “Bien que Stadia fermera le 18 janvier 2023, nous sommes heureux d’annoncer que nous travaillons actuellement sur une solution permettant d’amener les jeux que vous possédez sur Stadia sur PC via Ubisoft Connect”, a déclaré Jessica Roache, directrice principale des communications d'entreprise d'Ubisoft, dans un communiqué. “Nous aurons plus de détails à partager concernant des détails spécifiques ainsi que l'impact pour les abonnés Ubisoft+ ultérieurement.”