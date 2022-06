Google Stadia offre une démo de Resident Evil Village disponible depuis un navigateur

Côté graphiques, on est loin de a version next-gen disponible sur Xbox Series X/S et PlayStation 5, mais le jeu se lance rapidement en 1080p et après quelques secondes de réglages, on se retrouve dans la peau d’Ethan Winters, à la recherche de sa fille Rose, kidnappée dans d’étranges circonstances.

À noter que la démo, qui ne permet évidemment pas de sauvegarder votre progression, offre néanmoins deux lieux à visiter sans limites de temps : le village et le château de l’effrayante Lady Dimitrescu.