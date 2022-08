Mais si la rumeur était si crédible, c’est tout simplement, car Stadia n’a pas rencontré le succès escompté, et semble être un boulet pour Google, plutôt qu’une locomotive pour le cloud gaming (un marché largement dominé par Microsoft en ce moment).

Qu’à cela ne tienne, pour l’instant, Stadia existe toujours. Six jeux ont d’ailleurs été ajoutés ce lundi 1er août, à savoir : Calico; Saints Row: The Third - Remastered; Monster Jam Steel Titans 2; Shantae: Half Genie Hero Ultimate Edition; Murder by Numbers; et Welcome to Elk.