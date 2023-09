Google se moque une fois encore d’Apple avec une pub anti "bulles vertes"

Ce n’est un secret pour personne, Google ne supporte pas de voir les SMS affichés dans des bulles vertes sur iPhone (en comparaison aux bulles bleues propres à iMessage, la plateforme d’Apple). Voilà pourquoi la firme de Mountain View est de retour avec une nouvelle campagne de pub qui a pour but, une fois de plus, de pointer du doigt cette "discrimination anti-bulles vertes" et de tenter d’imposer le protocole RCS (Rich Communication Services) sur les produits pommés.

La nouvelle campagne s’appelle iPager, et ressemble à l’annonce d’un nouveau produit de la marque à la pomme. Mais la vidéo ne perd pas de temps pour attaquer la firme de Cupertino : "Vous attendez de l’innovation ? Vous pouvez… toujours attendre", peut-on lire en introduction de cette vidéo qui nous présente un pager…