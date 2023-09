Google se moque de l’arrivée du port USB-C sur l’iPhone

Mais depuis, l’iPhone se sent à la traîne. Avec la voix de Siri, Google fait dire au téléphone pommé : "Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me retourne, des téléphones comme toi font des choses que je ne peux pas faire, comme flouter de vieilles photos, répondre à des appels inconnus grâce à l'IA et traduire des messages en direct... C'est épuisant. Mais j'ai encore quelques tours dans mon sac".

Le tour en question étant l’arrivée (tardive, il faut bien l’avouer), du port USB-C :

Pixel : "Tu auras enfin la possibilité de te charger en USB-C ?"

iPhone : "Quoi ? Comment tu le sais ?"

Pixel : "Disons que c’est un coup de chance"

Bref, rien de bien méchant. Au début de l’été, Google avait moqué d’autres défauts de l’iPhone, comme l’absence de recharge inversée, son incapacité à capturer des photos détaillées des étoiles, ou encore le fait qu’il n’existe toujours pas d’iPhone pliable, contrairement au récent Pixel Fold.