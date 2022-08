Google s’attaque une fois de plus à Apple au sujet des SMS

La guerre des bulles SMS bleues et des bulles SMS vertes continue de faire rage. Comme vous le savez, Apple privilégie sa solution sur iPhone, à savoir iMessages, un protocole privé qui n’est pas vu d’un bon œil par Google.

Les messages SMS “classiques” sont en effet affichés en vert sur l’iPhone. Une situation qui énervait déjà Samsung il y a quelques années. Et qui énerve encore Google aujourd’hui. La preuve avec cette campagne, baptisée “Get the Message”, déclinée en un site web et un hashtag #GetTheMessage.

Selon Google, c’est à Apple de “régler le problème” : “Il ne s'agit pas de la couleur des bulles. Ce sont les vidéos floues, les chats de groupe cassés, les reçus de lecture manquants et les indicateurs de frappe, l'absence de SMS sur le Wi-Fi, et plus encore”, peut-on lire sur le site. “Ces problèmes existent parce qu'Apple refuse d'adopter des normes modernes en matière de textos lorsque les personnes ayant des iPhone et des téléphones Android s'envoient des SMS.”