Google rend hommage à deux jeux vidéo dans ses résultats de recherche

Google regorge de petits easter eggs, c’est-à-dire des petits secrets qui transforment les résultats de recherche en terrain de jeu. On avait déjà partagé une liste par ici. Mais depuis peu, deux nouveaux easter eggs ont été découverts par les internautes. Et ils concernent tous les deux des jeux vidéo.

En effet, Google propose des versions simplifiées des jeux Katamari Damacy, et Splatoon. le premier est un titre de Bandai Namco, qui vient d’ailleurs de connaître un remake (We Love Katamari Reroll+ Royale Reverie). Dans ce jeu très étrange, et très addictif, le but est de faire rouler une boule, sur laquelle s’accroche tout et n’importe quoi. À vous de la faire grossir en amassant le plus d’objets sur votre passage. L’easter egg de Google est accessible en cherchant le terme "Katamari", puis en cliquant sur la boule dans la colonne de droite. Vous pourrez alors rouler sur les résultats de recherche, et les agripper à votre boule.