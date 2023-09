Google promet 10 ans de mises à jour pour les Chromebooks

Bon, ce n’est pas l’explication la plus claire, on vous conseille donc de jeter régulièrement un œil à la page "Règlement concernant les mises à jour automatiques" afin de savoir si vous avez droit ou non à ces 10 ans de mises à jour. Rappelons qu’en 2020, Google avait fait une annonce similaire, en promettant 8 ans de mises à jour logicielles pour les nouveaux Chromebooks. Avec un peu de chance, votre machine pourrait se situer entre les deux et bénéficier de quelques années de support supplémentaires.

Parmi les mises à jour importantes, Google a déclaré qu'elle déploierait notamment des fonctionnalités telles que la charge adaptative et le mode d'économie de la batterie sur "une majorité de plateformes compatibles", ou encore des mises à jour qui permettent aux techniciens et aux centres de réparation agréés de réparer les appareils sans clé USB physique afin de rendre les Chromebooks plus faciles à réparer, réduisant ainsi de plus de 50 % la résolution des problèmes liés aux logiciels.