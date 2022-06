Google profite de la sortie du nouvel album de Drake pour tacler Apple

La chanson “Texts Go Green” de Drake a évidemment plu à Google.

Bulles bleues et bulles vertes

Petit rappel des faits : vous le savez probablement, Apple n’est pas connu pour son ouverture aux autres plateformes. L’exemple le plus flagrant concernant l’écosystème mis en place depuis des années par la marque à la pomme concerne iMessages. Si vous envoyez un SMS à un contact possédant un iPhone, le message s’affichera dans une bulle bleue. À l’inverse, les messages envoyés à des contacts utilisant Android seront affichés en vert. Une petite différence qui a son importance, et qui énerve les utilisateurs d’Android ainsi que plusieurs constructeurs, dont Samsung.

Évidemment, Google, qui développe Android, n’est pas insensible au problème, d’autant que l’entreprise tente depuis quelque temps d’imposer le RCS (Rich Communication Services), une technologie qu’Apple continue de bouder, mais qui pourrait bien remplacer les SMS et MMS que l’on connaît.

Mais alors, que vient faire Drake dans cette histoire ?

Sans le savoir, le rappeur Drake a offert une jolie cartouche à Google en écrivant une chanson baptisée “Texts Go Green”, disponible sur son album surprise “Honestly, Nevermind.” Soit “les messages s’affichent en vert”, en français dans le texte. Un morceau dans lequel le chanteur utilise cette histoire de bulles de couleurs différentes pour expliquer une relation toxique.

La firme de Mountain View a alors sauté sur l’occasion pour rappeler que la balle est dans le camp d’Apple en ce qui concerne le RCS. Voici ce qu’on peut lire dans le tweet publié par le compte officiel d’Android :

“L'équipe Android pense que la nouvelle chanson de Drake "Texts Go Green" est un vrai banger. Il fait référence au phénomène où un utilisateur d'iPhone est bloqué. Ou essaie d'envoyer un SMS à quelqu'un qui n'a pas d'iPhone. Quoi qu'il en soit, c'est assez difficile. Si seulement une équipe d'ingénieurs super talentueuse d'Apple pouvait résoudre cela. Parce qu'il s'agit d'un problème que seul Apple peut résoudre. Ils n'ont qu'à adopter RCS, en fait. Cela rendrait également les textos plus sûrs. On dit ça comme ça. Et super chanson, en passant.”

Bref, la bataille continue.