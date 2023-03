Google préviendra en cas de vague de chaleur au sein de ses résultats de recherche

Le moteur de recherche ajoutera prochainement un bandeau, placé au-dessus des résultats de recherches, lorsqu’une vague de chaleur touche l’endroit où se trouve l’utilisateur.

Il s’agit, selon Google, d’une recherche de plus en plus populaire : “Chaque année, les fortes chaleurs tuent près de 500.000 personnes, et les décès liés à la chaleur sont en augmentation. Pour rester en sécurité pendant les événements climatiques extrêmes, les gens se tournent souvent vers internet pour poser des questions. D’ailleurs, en juillet 2022, les recherches sur les vagues de chaleur ont atteint un niveau record à l'échelle mondiale.”