Google pourrait repenser la page d’accueil de son moteur de recherche en y intégrant un fil d’actualité

C’est une petite révolution qui pourrait débarquer sur la page d’accueil du moteur de recherche le plus utilisé au monde.

En effet, cette page minimaliste, visitée chaque jour par des millions d'internautes, pourrait prochainement intégrer un fil d’actualité baptisé "Discover". La page d’accueil afficherait également des widgets (bourse, météo, etc) et différents outils personnalisables, afin de permettre aux utilisateurs de configurer la page comme ils le souhaitent.

À l’heure actuelle, il ne s’agirait que d’un test, dont on peut voir une capture d’écran sur le site MS Power User ou dans le tweet ci-dessous. Lara Levin, porte-parole de Google, a confirmé que la page était testée actuellement en Inde, sans indiquer si le test sera étendu à d’autres régions ou si l’interface sera bel et bien modifiée.

Quoi qu’il en soit, on sent que Google veut s’inspirer de la page d’accueil de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui propose également des widgets et des actualités en plus de sa barre de recherche.