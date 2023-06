Selon le Wall Street Journal, la plateforme vidéo de Google pourrait prochainement accueillir des jeux en streaming.

Ce projet, que Google aurait baptisé "Playables", permettrait aux utilisateurs de jouer instantanément à des jeux en ligne via le site web de YouTube ou via ses applications mobiles sur iOS et Android. Selon le quotidien américain, le projet est actuellement testé en interne et le personnel est invité à participer au processus, en communiquant son avis.