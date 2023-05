Google : plus de mots de passe pour se connecter... Comment ça marche ?

Depuis ce 3 mai 2023, Google permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte à l’aide d’une passkey (ou clé d’accès en français). Une nouvelle méthode plus simple, et plus sécurisée, qui vise à remplacer les traditionnels mots de passe.

Concrètement, la prise en charge des passkeys permet de se connecter à l’aide d’une clé d’accès, enregistrée sur vos appareils. Comme l’explique la firme de Mountain View sur son blog, "les Passkeys sont une alternative plus pratique et plus sûre aux mots de passe. Ils fonctionnent sur les principales plateformes et navigateurs et permettent aux utilisateurs de se connecter en déverrouillant leur ordinateur ou leur appareil mobile à l'aide de leur empreinte digitale, de la reconnaissance faciale ou d'un code PIN local."

En d’autres termes, Google et les autres sites prenant en charge les passkeys utiliseront des moyens d’identification que vous connaissez déjà, et que vous utilisez au quotidien sur votre téléphone ou votre ordinateur (comme FaceID sur iPhone). La clé d'accès est alors stockée sur votre ordinateur local ou votre appareil mobile, et ni Google, ni les autres plateformes faisant appel aux passkeys n’auront accès à vos données biométriques.

Pour vous lancer, vous pouvez configurer votre passkey Google à cette adresse. Connectez-vous à votre compte à l’aide de votre mot de passe, puis créez une clé d’accès. Vous pouvez ensuite. répéter l’opération sur chacun de vos appareils. À noter que les passkeys seront bientôt pris en charge par des gestionnaires de mots de passe comme 1Password. Quant aux sites et services qui permettent une connexion via une clé d’accès, voici une liste régulièrement mise à jour.