Google met en garde contre le spyware Hermit, développé par une société italienne qui travaille pour des services gouvernementaux

Le spyware arrive à télécharger l’application malveillante sans passer par les magasins d’applications d’Android (Google Play Store), si l’utilisateur accepte d’installer un APK (fichier d’installation d’une application) venant d’une source inconnue, et de l'Apple (App Store), en exploitant une faille dans la certification des applications.

Google a annoncé qu’il avait mis à jour son Google Play service, afin de bloquer le spyware et l’empêcher de communiquer avec des serveurs distants, et qu’il avait prévenu les utilisateurs Android infectés. De son côté, Apple a déclaré à TechCrunch qu'il avait révoqué tous les comptes et certificats connus associés à ce spyware.

Actuellement, on ne sait pas qui a été ciblé par ce logiciel espion de type gouvernemental, mais des spywares similaires ont été utilisés pour la surveillance d’activistes, journalistes, militants.