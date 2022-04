Google met à l’honneur Toots Thielemans sur sa page d’accueil

Aujourd’hui, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. Pour cet anniversaire, Google a décidé de lui rendre hommage sur sa page d’accueil via un Doodle coloré représentant le plus célèbre des harmonicistes.

Un "Doodle", c’est ce qu’appelle Google pour désigner des modifications apportées à son logo pour célébrer des fêtes et des anniversaires, ainsi que pour commémorer la vie d’artistes, de scientifiques ou encore de pionniers célèbres. Aujourd’hui, c’est le belge Toots Thielemans qui est à l’honneur à l’occasion de ses 100 ans. Le Doodle est visible dans de nombreux pays : la Belgique évidemment, mais aussi la Suède, la Hollande, la France, la Suisse, la Grèce, les Etats-Unis et le Brésil notamment. "Reconnu pour ses talents d’harmoniciste chromatique, il s’est fait un nom dans le genre jazz. Il a également joué de la guitare et a gravi les échelons internationaux tout au long de sa carrière musicale. Le Doodle d’aujourd’hui, illustré par l’artiste invitée Melissa Crowton, frappe toutes les bonnes notes en célébrant les contributions de Toots Thielemans au monde du jazz à l’occasion de ce qui serait son 100e anniversaire." peut-on lire sur le site de Google qui explique les Doodles du jour. "Je suis touchée à l'idée que cette formidable illustration de Toots soit visible dans plusieurs pays" a commenté sa veuve Huguette Thielemans.

C'est une preuve certaine que sa personnalité, sa musique et son héritage dépassent les frontières, encore aujourd'hui. Sa renommée vibre toujours, cela me rend tellement heureuse.

On vous expliquait dans cet article, quand et pourquoi les Doodle ont été créés.

Google n’est évidemment pas le seul à rendre hommage à cet immense artiste qui a marqué l’histoire du jazz et a donné ses lettres de noblesse à l’harmonica. A Bruxelles, sa ville de naissance, plusieurs grands événements sont prévus, à commencer par une très belle exposition intitulée "The Sound of a Belgian Legend", qui vient de s’ouvrir à la KBR (Bibliothèque Royale de Belgique située au Mont des Arts). Découvrez le reportage sur l’exposition ci-dessous.

Ce soir, vous pourrez suivre en direct un concert hommage par le Brussels Jazz Orchestra et le Metropol Orkest, rejoint par Kenny Werner, Grégoire Maret et Philip Catherine à Bozar. Ce concert sera diffusé en direct sur Musiq3, plus d’informations ici.

Et enfin, sur notre site internet, vous découvrirez de nombreux articles et émissions à son sujet pour redécouvrir la vie et l’œuvre de cet artiste qui a marqué plusieurs générations de musiciens et qui a joué avec les plus grands.