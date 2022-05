Google Maps : vous allez pouvoir naviguer au-dessus de grandes métropoles numérisées en 3D.

Google Maps compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Ceux-ci vont bientôt pouvoir découvrir une nouvelle fonctionnalité à la fois utile et surtout très agréable. Il s'agit de cartes beaucoup plus immersives et intuitives. Dans les mois qui viennent, il va en effet devenir possible de "survoler" les rues de New York, Los Angeles, San Francisco, Tokyo ou Londres. Cette fonctionnalité, baptisée "Immersive View", sera disponible courant 2022 sur n'importe quel type de terminal. Dès 2023, d'autres villes devraient suivre.

Pour arriver à ce survol en 3D, Google a dû faire appel à de l'intelligence artificielle, qui a savamment mixé des milliards de photos satellites et issues de Street View.

Cette nouvelle fonctionnalité va permettre de mieux appréhender ces villes, leurs monuments et leurs divers centres d'intérêt. Bien évidemment, les informations et pointeurs classiques de Google Maps se superposeront à ces images pour accéder à de plus amples informations. Plus fort encore, certains établissements (centres commerciaux, restaurants...) pourront même être visités de l'intérieur, comme si un oiseau équipé d'une caméra pénétrait les lieux avant de s'envoler à l'extérieur et de gagner un autre quartier.