Google lance son outil de prévision des inondations en Belgique

Google annonce l’arrivée de son outil de prévision des inondations en Belgique.

Avec ce nouvel outil, la firme de Mountain View s’appuie sur l’intelligence artificielle afin d’aider les gouvernements et les institutions à prédire les périodes de hauts risques en inondations. Pour la population, l’outil "Flood Hub" peut simuler les risques d’inondations jusqu’à 7 jours à l’avance, pour mieux se préparer en cas de besoin (à tester par ici).

L’outil est conçu pour répondre aux besoins des gouvernements, des organisations locales et des personnes directement exposées. Toutes les informations sont gratuites, accessibles au public et peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. Quant aux prévisions, elles sont mises à jour quotidiennement.

"Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus courant, touchant chaque année plus de 250 millions de personnes dans le monde et causant des dommages économiques d'environ 10 milliards de dollars", explique l’entreprise sur son site. À l’heure actuelle, le Flood Hub couvre des bassins fluviaux dans 80 pays du monde entier, fournissant des prévisions de crues critiques pour plus de 1800 sites et couvrant une population de 460 millions de personnes.

Dans le courant de l’année, Google alertera les utilisateurs d’un risque d’inondation via plusieurs canaux : Google Search, Google Maps et sur Android. Pour déterminer les risques à l’avance, la firme de Mountain View se base sur deux modèles :

Un modèle hydrologique, qui détermine si une rivière est susceptible d'être en crue "en traitant des données d'entrée telles que les précipitations et d'autres données météorologiques et relatives au bassin"

Un modèle d'inondation, qui "simule le comportement de l'eau lorsqu'elle se déplace dans la plaine d'inondation sur la base des prévisions hydrologiques et de l'imagerie satellite"

"En combinant ces modèles, nous sommes en mesure d'atteindre une précision sans précédent. Cela signifie que nous pouvons fournir des prévisions plus précises et plus exploitables pour permettre aux gouvernements, aux organisations de secours et aux citoyens de prendre les mesures qui s'imposent et de sauver des vies", explique l’entreprise.