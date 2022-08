Google lance des accès pour tester son intelligence artificielle LaMDA

Pour Google, il s’agit avant tout d’un moyen d’améliorer l’IA : “lorsque vous évaluez chaque réponse LaMDA comme étant agréable, offensante, hors sujet ou fausse, nous utilisons ces données – qui ne sont pas liées à votre compte Google – pour améliorer et développer nos futurs produits.”

L’idée étant d’éviter que LaMDA “produise des réponses nocives ou toxiques basées sur des biais dans ses données de formation, générant des réponses qui stéréotypent et représentent faussement des personnes en fonction de leur sexe ou de leur origine culturelle.”

Et pour en savoir plus sur les débuts de LaMDA et l’histoire de Blake Lemoine, on vous conseille cette vidéo de Sylvqin, dont on vous parlait dans notre sélection YouTube.