Google et Microsoft menacés par le robot conversationnel ChatGPT ? Ils affirment qu’ils seront bientôt les leaders mondiaux de l’intelligence artificielle !

Le mot de l’année 2023 devait être le mot récession, c’est ce que pensaient les économistes, les politiques et les commentateurs habituels. C’est raté. D’abord parce que la récession n’a pas pointé le bout de son nez, mais surtout parce que le mot ou l’expression qui a la cote en ce moment, c’est l’intelligence artificielle.

Il faut dire que ce regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle, on le doit aux robots ''Conversationnel'' ChatGPT lancé en novembre dernier il y a trois mois, donc, ChatGPT a déjà conquis 100 millions de visiteurs actifs en janvier dernier. C’est absolument dingue. ChatGPT qui rend dingue nos adolescents a mis neuf mois après son lancement pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs. Et ce buzz médiatique est une excellente nouvelle car il a révélé quelques géants endormis en quelques jours. Les PDG de Google et de Microsoft se sont lancés via conférences de presse interposées dans une sorte de surenchère indiquant que chacun dans son coin allait devenir le leader mondial de l’intelligence artificielle.

Ce qui est amusant d’ailleurs à noter, c’est que les deux patrons de ces deux mastodontes, Satya Nadella pour Microsoft et Sundar Pichai pour Google, sont d’origine indienne. C’est aussi en soi un basculement dont on parle peu. Mais les meilleurs élèves des écoles scientifiques aux États-Unis sont très majoritairement des Asiatiques et bien souvent des Indiens. Le monde est un patchwork, on le voit et c’est tant mieux.