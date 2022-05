Google Drive accueille une grande nouveauté… le copier/coller

Mieux vaut tard que jamais. La suite Google Drive prend enfin en charge le copier/coller/couper.

“Vous pouvez maintenant utiliser les raccourcis clavier familiers Ctrl + C (ou ⌘ + C sur Mac), Ctrl + X et Ctrl + V pour copier, couper et coller des fichiers Google Drive dans votre navigateur Chrome”, annonce fièrement la firme de Mountain View. “Cela vous fait gagner du temps en vous permettant de copier un ou plusieurs fichiers et de les déplacer vers de nouveaux emplacements dans Drive, et sur plusieurs onglets, en moins de clics.”

Google ajoute également d’autres raccourcis : un Ctrl + Enter vous permettra de visualiser plusieurs fichiers à la fois. Ctrl + Shift + V de son côté vous permettra de coller un raccourci vers un fichier.

À noter que le copier/coller fonctionne également entre différents onglets. Mais pour cela, il faudra impérativement utiliser Chrome. Les raccourcis ne fonctionnent pas (encore) dans les autres navigateurs. Mais après tout, les utilisateurs de Drive sont patients. Le service a été lancé en 2012, il aura donc fallu attendre 10 ans pour profiter de raccourcis basiques.