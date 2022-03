Google condamné pour son magasin d'applications va devoir modifier des clauses

"Android et Google Play offrent aux développeurs plus de choix que n'importe quelle autre plateforme, et la possibilité de toucher un public toujours plus large", a déclaré Google à l'AFP.

Le groupe fait valoir qu'il a déjà modifié plusieurs clauses pointées par le tribunal, et qu'il a récemment revu à la baisse sa commission pour les petits développeurs et pour les abonnements.

Apple, qui avait également été assigné en 2018 par la DGCCRF, est toujours dans l'attente d'une décision du tribunal le concernant.

Les deux géants américains sont soumis à une forte pression mondiale pour limiter leur position archi-dominante sur le lucratif marché des applications mobiles.