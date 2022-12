Google Chrome s’améliore sur PC, et sera moins énergivore

Le navigateur de Google n’est pas connu pour être léger, c’est pourquoi la firme de Mountain View met tout en œuvre pour améliorer le logiciel.

Deux nouveautés seront bientôt disponibles et permettront à la fois de diminuer le poids de Chrome sur la mémoire vive de votre ordinateur , et d’économiser de l’énergie. Ces options, baptisées Memory Saver et Energy Saver, ont été annoncées le 8 décembre dernier.