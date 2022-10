Google Chrome : le mode incognito ne serait pas vraiment privé

Bloomberg a déterré des échanges concernant le mode incognito du navigateur Google Chrome. Et comme on le découvre, Lorraine Twohill, responsable marketing et Sundar Pichai, PDG de la firme de Mountain View, ont conscience que le mode privé n’a rien de privé.

“Rendons le mode Incognito vraiment privé”, voilà ce que demandait très clairement Lorraine Twohill, dans les échanges obtenus par Bloomberg. Selon elle, Google fait face à un sérieux problème d’image avec cette option : “Nous sommes limités dans la façon dont nous pouvons commercialiser ce mode Navigation Privée parce qu’il n’est pas réellement privé, ce qui nécessite un langage très flou, ce qui est presque plus dommageable.”

Twohill n’est d’ailleurs pas la seule à critiquer le mode incognito. En interne, des développeurs n’hésitent pas à demander un changement de nom, et d’icône : “Il faut arrêter d’appeler ce mode Incognito et d’utiliser l’icône de l’espion”, déclarait un ingénieur en 2018. Celui-ci allant même jusqu’à comparer l’option à une blague des Simpson, où un clone d’Homer, baptisé Guy Incognito, se pointe dans le bar de Moe, avec une moustache et un chapeau. Ce qui représente bien le niveau de sécurité offert par l’option, selon un autre employé de Google.