Google annule son prochain Pixelbook et quitte le marché des laptops

Malgré l’annonce au printemps dernier concernant de nouveaux portables en préparation, Google a annulé son prochain Pixelbook et a carrément dissous l’équipe en charge de sa conception.

Selon The Verge, l’ordinateur était presque prêt et aurait dû sortir début 2023. Mais le projet a été annulé suite aux récentes mesures de réduction des coûts au sein de Google.

L’entreprise n’a pas souhaité communiquer au sujet de cette annulation surprise, et a simplement déclaré à nos confrères de The Verge que "Google ne partage pas de futurs plans sur ses produits ou d'informations sur le personnel ; cependant, nous nous engageons à construire et à soutenir un portefeuille de produits Google innovants et utiles pour nos utilisateurs."

Le premier Pixelbook avait vu le jour en 2017, quatre ans après l’entrée de Google sur le marché avec le Chromebook Pixel, en novembre 2013. Ces dernières années, la gamme n’avait pas réussi à s’imposer face à la concurrence, même si la pandémie et le télétravail a permis de faire rebondir la marque durant quelques mois. Visiblement, ce n’était pas suffisant pour la firme de Mountain View.