Google accusé d’exposer plus largement les femmes à faibles revenus à des publicités pour des centres anti-avortement aux USA.

Si vous êtes une femme à revenus modestes habitant aux États-Unis dans un État ayant des lois restrictives en matière d’avortement et que vous souhaitez avorter vous aurez plus de risques d’être dirigée par Google vers un centre anti-avortement que si vous étiez plus riche. C’est le constat effarant d’une étude du Tech Transparency Project, un centre de recherches sur l’impact des géants du web, publiée le 6 février.

Les chercheurs ont mené leur enquête dans trois villes américaines aux législations restrictives en matière de droit à l’avortement : Phoenix, Atlanta et Miami. Ils ont utilisé de faux profils de femmes aux revenus plus ou moins importants et ont tapé sur Google des requêtes telles que "clinique d’avortement près de chez moi", "je veux un avortement" ou encore des requêtes en lien avec des plannings familiaux.

A Phoenix, le résultat est frappant : lorsqu’il s’agit d’un profil de femme plus précaire, 56% des publicités proposées par le moteur de recherche la renvoient vers un centre de grossesse de crise (une clinique qui prétend pratiquer des avortements alors qu’en fait elle fait passer des messages anti-IVG). Lorsqu’un profil de femme plus aisée effectue la même recherche, seuls 7% des résultats la dirigent vers ce type d’établissement.

Même constat à Atlanta. A Miami en revanche, les résultats sont moins clairs, peut-être, selon les chercheurs, en raison de la législation un peu moins restrictive de la Floride au regard des deux autres États étudiés.

La directrice du Tech Transparency Project tire la sonnette d’alarme dans le journal britannique The Guardian : " En orientant les femmes à faibles revenus vers [des centres de grossesse de crise] plus fréquemment que les femmes à revenus élevés dans les États aux lois restrictives, Google peut retarder l’accès de ces femmes à une véritable clinique d’avortement pour obtenir une IVG légale et sûre."

Ciblage publicitaire et publicité mensongère (puisque les annonces concernent en réalité de fausses cliniques d’avortement), voilà une nouvelle étude bien accablante pour Google qui dans The Guardian se défend toutefois d’autoriser les annonceurs à cibler spécifiquement une tranche de faibles revenus avec des publicités.

Gardons en tout cas à l’esprit que les résultats de recherches Google ne sont pas neutres et varient en fonction du profil de l’internaute. Au-delà d’un moteur de recherche, Google est avant tout le leader mondial de la publicité en ligne avec 76 milliards de dollars de bénéfice net annuel en 2021.