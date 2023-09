Goodnight, Texas s’associe à Kirk Hammett de Metallica pour son nouveau single "Runaways"

"Nous n’abandonnons pas nos banjos et nos mandolines, et en fait, il y a du banjo là-dedans ; si vous fermez les yeux, vous pouvez l’entendre", a poursuivi Dyer Wolf, faisant référence au son plus lourd choisi pour le morceau. "Pour l’instant, nous jouons des doubles électriques, Scott a échangé ses pinceaux contre des baguettes, Chris joue les cordes graves, et une légende du métal arrive à 2 : 25".

"Runaways" sortira le 27 septembre sur toutes les plateformes numériques et de streaming via 2 Cent Bank Check.