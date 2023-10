Goodnight Summerland, un album résilient signé Helena Deland

Comme un rayon de soleil dans la brume matinale, le disque suggère également une profonde résilience : tandis que sur le titre “Swimmer”, l’artiste se livre à cœur ouvert sur le décès de sa mère, “Spring Bug” souligne l’importance du vivre ensemble et de l’acceptation du monde qui nous entoure (Bitten by a spring bug/It gets me every time/This year I'm on my own/And the buzz is all mine/When it starts getting fun/Its poison makes my blood rush/Past lives walk by and I blush/They ask to sit/I try leaving fast enough to outrun them/Remember that's a bad plan/Their thing, not mine/I can't decline). Les mots, Helena Deland les choisit minutieusement, pour ensuite les déclamer de façon presque nonchalante tout en dégageant une force impeccable, mêlée à une douceur qui vous submerge et vous touche en plein cœur.