Goodmove veut transformer la fin de l'A12 en boulevard urbain : l’enquête publique débute ce mercredi

Transformer la fin de l’autoroute A12 en boulevard urbain : c’est un des nombreux axes du plan régional de mobilité Goodmove qui concerne cette fois la fin de cet axe routier reliant Bruxelles à Anvers. Le projet a été annoncé en novembre dernier par la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). place désormais à l’enquête publique qui démarre ce mercredi 7 septembre.

L’avenue Van Praet devient en voirie à double sens

Quel périmètre est concerné par ce projet baptisé "Parkway 21"? Celui-ci est situé à Laeken et Neder-over-Heembeek. Le projet concerne une portion de trois kilomètres depuis la frontière entre Bruxelles et la Flandre jusqu’au pont Van Praet et au canal… Il s’agit de la fin de l’A12 et du R21 qui longent des lieux bien connus des navetteurs comme le rond-point du Gros Tilleul, le Pavillon chinois, la Tour japonaise et le domaine royal !

Le projet prévoit de créer de nouveaux espaces verts (ou de connecter les espaces verts existants) sur sept hectares, des allées piétonnes, une route et une passerelle cyclable au rond-point du Gros Tilleul… Et de faire passer l’avenue Van Praet de trois à deux bandes pour que les voitures y circulent non plus à sens unique (de l’A12 vers Van Praet) mais dans les deux sens…

Enfin, finie la double bande centrale pour voitures avenue des Croix du Feu (qui permet d’aller de Van praet à l’A12). L’avenue deviendra piétonne. Ainsi, l’A12 pourra devenir l'"A-douce", comme l’a baptisée la ministre.

Fin du chantier en 2024

"Premièrement, le projet propose de rassembler les deux sens de circulation sur une même branche de voirie bidirectionnelle. Pour cela, les deux bandes sortant du R21 sont relocalisées sur l’avenue Van Praet, tandis que les trois bandes rentrantes de l’A12 sont repositionnées autour d’un seul même axe composé de 2x2 bandes avec berme centrale", contextualise le projet. "Cette action a pour bénéfice de limiter l’emprise au sol de la voirie, de créer des voiries rationalisées, mais pleinement fonctionnelles et d’apaiser la frange des quartiers Neder-over-Heembeek et Mutsaard de la pression automobile en recréant des configurations résolument plus urbaines."