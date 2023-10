Good move : une discussion (presque) apaisée au Parlement bruxellois.

Pour se faire entendre des parlementaires bruxellois, rien de plus simple : il suffit de lancer une pétition sur la plateforme démocratie.brussels et d’obtenir un millier de signatures. C’est ce qu’on fait trois Bruxellois, opposés à Good Move, le plan bruxellois de mobilité qui divise les habitants de la capitale. Ce mardi, devant un parterre de parlementaires régionaux et une trentaine de supporters acquis à leur cause, ils ont pu faire entendre leurs arguments en commission Mobilité.

" Je travaille dans le transport de marchandises. Pour moi, Good Move, ça veut dire plus de temps perdu, plus d’heures de travail, des frais plus élevés, des chauffeurs qui en ont assez de recevoir des amendes et qui quittent le métier… " Karim Farouni est venu écouter les auteurs de la pétition. Des auteurs qui insistent : " Nous ne sommes pas des climatosceptiques, comme on a voulu le dire. Nous ne demandons pas mieux que de voir la pollution diminuer et l’environnement se porter mieux. Mais ce plan n’est pas le bon moyen pour y parvenir. En créant des mailles, on ne fait qu’accroître le temps de parcours des habitants. Et donc la pollution. Même chose pour la circulation renvoyée vers les grands axes. " Cécile Vrignon, une des coauteurs de la pétition, n’y va pas de main morte. En vrac, elle dénonce encore la gentrification (" tout se passe comme si on voulait faire fuir les familles à bas revenus au profit de personnes aisées qui peuvent profiter d’une ville apaisée faite pour eux ") et des concertations qui n’en ont que le nom : " A Molenbeek, 200 personnes présentes, 90% expriment leur opposition au plan. Pourtant, on continue comme si de rien n’était. Donc, ce n’est pas de la concertation. "

Pour les écouter, les parlementaires membres de la commission. Dont Pascal Smet, parfois chahuté. Il faut dire que c’est lui qui était à l’initiative du plan : " Dire que Good Move est un plan fait pour chasser les pauvres, c’est ridicule. Ils ont autant besoin de respirer un air pur que les autres. Mais là où je rejoins les pétitionnaires, c’est quand ils dénoncent le risque d’éco-gentrification. Il ne faut pas permettre que cet embellissent de la ville se fasse uniquement au profit des riches. Pour éviter ça, on peut par exemple encadrer les loyers à Bruxelles ou obliger les grands promoteurs à consacrer 25% des appartements qu’ils construisent au logement social. "

La pétition plaide pour une concertation avec les habitants concernés. Les pétitionnaires souhaitent que la mise en œuvre de Good Move soit suspendue et que les mailles de circulation soient supprimées. Ils demandent que la priorité soit donnée au développement des transports publics et que les taxes régionales soient revues.