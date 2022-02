"Good Move" : Nouveau plan de mobilité pour le quartier Cureghem, à Anderlecht

Un nouveau plan de circulation a été validé à Anderlecht, mardi 1er février. L’objectif est de transformer Cureghem en "quartier apaisé". Selon Bruxelles mobilité, un quartier apaisé est un endroit où la circulation des voitures n’est plus le point essentiel. Ce nouveau plan de circulation est financé par la Région bruxelloise. Il s’inscrit dans le plan régional de mobilité Good Move. Le plan de circulation entrera en vigueur cet été.

L’objectif de ce plan Good Move est de proposer des quartiers apaisés dans lesquels il est agréable de vivre. Ces endroits combinent mobilité locale et qualité de l’espace public, explique Bruxelles Mobilité. A Cureghem, les piétons et cyclistes auront plus de place pour circuler. Des rues à sens uniques seront mises en place pour désengorger le trafic routier.

Le PTB s’est déjà prononcé sur ce plan. Il regrette qu’aucune concertation n’a été effectuée en amont avec les habitants ou les conseillers communaux.