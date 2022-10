La mise en place de mailles de circulation apaisée dans plusieurs quartiers de la capitale y a donné lieu à des réactions hostiles. Certaines communes ont mis celles-ci en suspens.

Aux yeux de Rudi Vervoort, il faut pouvoir écouter les citoyens, évaluer les dispositifs, et les améliorer si nécessaire, durant toute la mise en place des quartiers apaisés. "Car il est clair que de plan est destiné aux citoyens, aux habitants et que chacun doit pouvoir adhérer à ses objectifs. Mon gouvernement tout entier partage cette conviction, et travaillera la main dans la main avec les communes dans cette volonté d’évaluation, d’adaptation et d’amélioration", a-t-il ajouté.