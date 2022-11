Good Move : l’appel à projets de quartiers apaisés suivants autorisera un maillage plus étroit

"Nous avons appris lors des phases d’étude que parfois les mailles telles que définies dans le PRM sont trop étendues pour être des périmètres véritablement opérationnels. A Saint-Gilles, la maille prévue initialement portait presque sur tout le territoire communal, ce qui rend le projet difficile à gérer. A Schaerbeek, on a décidé de travailler en trois phases liées à trois zones différentes. A Ixelles, on a phasé la concrétisation de la maille dans le temps", a illustré la ministre.

À ses yeux, une approche à l’échelle de la maille entière reste souhaitable afin d’assurer une cohérence des mesures et assurer que la mise en œuvre mène au report modal souhaité. Un découpage plus fin et plus opérationnel peut néanmoins s’avérer intéressant, afin notamment de faciliter l’organisation du processus participatif, d’organiser le phasage dans la mise en œuvre, et de tenir compte de la capacité d’absorption des voiries en bordure de périmètre.

Ce découpage plus fin est défini au cas par cas pour chaque périmètre ; il peut être proposé dès le dossier de candidature (ndlr, auquel les communes sont invitées à participer) ou défini lors de la phase d’étude, a précisé Mme Van den Brandt.