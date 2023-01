Good mood : les bonnes nouvelles de la semaine du 9 au 15 janvier

Un label garantissant un accueil inclusif et sécurisant à la communauté LGBTQIA + va être proposé aux commerces et services montois par la Maison Arc-en-ciel (MAC) de Mons en partenariat avec la ville et plusieurs associations. Ce projet fait suite à l’appel à projets "Tant qu’il le faudra" de la secrétaire d’État à l’égalité entre les genres Sarah Schlitz (Ecolo).

"Les personnes LGBTQIA + ne sont pas forcément bien accueillies au sein des commerces de manière générale à Mons et ailleurs. On s’est dit qu’il fallait pouvoir rendre l’espace public et commerçant plus sécurisant et inclusif", plaide Victor Lacôte, chargé de communication à la MAC de Mons.

Mons est la seconde ville wallonne à développer un label d’accueil LGBTQIA + friendly dans les espaces publics et commerçants. Verviers a embrayé la démarche en 2018.