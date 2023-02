Vous habitez loin de votre travail ? Vous passez tous les jours plus d’une demi-heure dans les transports en commun ou dans votre voiture ? Et bien, sachez que ce temps de trajet peut être bien plus bénéfique que vous ne le pensiez. Une récente étude menée aux Etats-Unis conclut que ces trajets peuvent s’avérer bénéfiques pour établir une réelle frontière psychique entre vie professionnelle et vie personnelle. "Cela permet au cerveau de changer mentalement de vitesse et de réduire le stress emmagasiné pendant la journée" précisent les auteurs de l’étude.

Le tout serait donc de trouver un juste équilibre entre se rendre au boulot et télétravailler.