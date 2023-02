Good mood : les bonnes nouvelles de la semaine du 30 janvier au 5 février

Des scientifiques ont quantifié pour la première fois l’émerveillement que levers ou couchers de soleil peuvent susciter, constatant que ces phénomènes naturels avaient un impact positif sur notre santé mentale.

2500 personnes se sont prêtées à cette étude. Des images d’environnements urbains et naturels leur ont été présentées. Lorsque celles-ci comportaient des levers et des couchers de soleil, les cobayes avaient un jugement encore plus positif.