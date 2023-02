Le Festival Anima, également connu sous le nom de Festival International du Film d’Animation de Bruxelles, existe depuis 1982 en Belgique. Chaque année, des films venus des quatre coins du monde sont sélectionnés pour concourir dans la compétition nationale ou internationale. Lors de cette 42e édition, deux films coproduits par la RTBF ont été choisis.

Il s’agit de "Yuku et la Fleur de l’Himalaya" – où vous pourrez notamment entendre la chanteuse Alice on the Roof ainsi que le rockeur Arno, récemment décédé - et de "Interdit aux chiens et aux Italiens" du talentueux réalisateur Alain Ughetto.