"Good Evening New York City" de Paul McCartney

Classic 21 vous propose de découvrir les meilleurs moments du concert exceptionnel que Paul McCartney avait donné en 2009 à New York. Rendez-vous ce vendredi 8 juillet dès 9h pour partager un peu de cette ambiance magique qui manque cruellement en cette période.

Vous le savez, Paul McCartney nous offrait fin 2020, un nouvel album, Paul McCartney III, qui finalisait la trilogie d’albums portant simplement son nom, qu’il avait commencé à enregistrer avant la fin des Beatles. McCartney était arrivé en 1970, suivi dix ans plus tard par McCartney II.

Entre ces différents projets et d’autres albums solo, en juillet 2009, il donnait trois concerts à l’occasion de l’inauguration du Citi Field de New York dont nous vous proposerons quelques extraits ce mercredi 3 février.

Good Evening New York City était la troisième sortie de Paul McCartney pour le compte de son label Hear Music après Memory Almost Full et Amoeba’s Secret, un EP enregistré live dans le magasin de disques Amoeba à Los Angeles. La partie image de l’album Good Evening New York City a été réalisée par Paul Becher qui a pour l’occasion collecté des images prises en haute définition lors de 200 concerts.

Mais ces performances new-yorkaises revêtent une importance particulière pour McCartney car le Citi Field se situe pratiquement sur le site de l’ancien Shea Stadium, détruit en 2008. C’est là que les Beatles avaient battu tous les records d’affluence pour un concert devenu légendaire en 1965. Paul McCartney avait également rejoint Billy Joel sur scène lors du concert de fermeture du stade en 2008.