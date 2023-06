'Good Doctor' : voici 3 secrets de tournage et infos insolites sur la série

Le saviez-vous ? Good Doctor est la version US d’une série sud-coréenne du même nom. Elle a été créée par Park Jae-bum et réalisée par Kim Min-soo et Kim Jin-woo. La série a littéralement explosé le box-office et a été un tel succès qu’elle a été adaptée de l’autre côté de l’Atlantique. Diffusée en 2013, la série originale compte une seule et unique saison et est portée par l’acteur Joo Won.