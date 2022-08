"Good Doctor" : la cinquième saison arrive sur La Une

La série médicale à succès portée par Freddie Highmore est de retour pour une nouvelle saison de 18 épisodes ! Découvrez cette cinquième saison inédite au rythme de deux épisodes tous les jeudis, dès le 25 août à 20h15 sur La Une et Auvio.

Après le départ du Dr. Claire Browne (Antonia Thomas) et la demande en mariage de Léa, l'arrivée d'un nouveau personnage contraint une fois de plus Shaun (Freddie Highmore) à s'adapter et à prouver que sa manière de penser peut être bénéfique pour l’hôpital. Et cette nouvelle venue ne plaît pas à tous les médecins de l'hôpital… Pendant ce temps, une jeune mère célibataire apprend que son fils a peut-être contracté un cancer via une source surprenante.