Gonzalo Serrano surprend les Belges et Mathieu van der Poel pour remporter le Grand Prix de Wallonie

L'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar) a remporté ce mercredi la 63e édition du Grand Prix de Wallonie (1.Pro), disputée entre Aywaille et la Citadelle de Namur sur la distance de 201.3 kilomètres.

Troisième l'an dernier, le coureur de 29 ans, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne en 2022, a devancé dans un sprint à deux le Belge Dylan Teuns (Israel - Premier Tech), passé à l'offensive juste avant d'arriver sur l'esplanade de la Citadelle. Jasper De Buyst (Lotto Dstny) a pris la troisième place en remportant le sprint du peloton devant le Champion du Monde Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Trois hommes ont passé une bonne partie de la course en tête : deux Belges, Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) et Kenny Molly (Van Rysel - Roubaix Lille Métropole), et le Canadien Pier-André Coté (Human Powered Health).

Le trio a été repris dans la côte de Tienne aux Pierres, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, où Nick Schultz (Israel - Premier Tech) a tenté sa chance... sans grand succès, le peloton des favoris revenant rapidement sur l'Australien de 29 ans.

Alors que les attaques se multipliaient à l'avant, Mathieu va der Poel (Alpecin-Deceuninck) a été gêné par la chute du Belge Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) et a rétrogradé à l'arrière du peloton... avant de se replacer à l'avant juste avant l'arrivée au pied de la Citadelle de Namur, où il n'a pas été en mesure de passer à l'attaque ou de jouer la victoire au sprint.