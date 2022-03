Gomis après l’élimination de Galatasaray "C’était notre dernier espoir d’une belle fin de saison, mais on est fier"

Galatasaray aura offert une belle résistance au FC Barcelone mais a finalement dû courber l’échine face au géant européen (1-1) jeudi en huitième de finale retour d’Europa League. Largués en championnat (11es), les Turcs peuvent au moins sortir la tête haute.

"On est déçu que notre campagne européenne s’arrête là en sachant que c’était notre dernier espoir d’avoir une belle fin de saison", a réagi l’attaquant du 'Gala' Bafetimbi Gomis. "On est content d’avoir rendu fiers nos supporters, notre club et d’avoir représenté le football turc. Je suis fier de mes équipiers et de mon équipe contre un cador d’Europe", a ajouté le Français de 36 ans.

Revenu en Turquie cet hiver après trois saisons et demie en Arabie saoudite, l’ancien avant-centre de Saint-Etienne, Lyon et Marseille – notamment – a éprouvé quelques regrets pour une opportunité manquée en début de match. Il s’est toutefois réjoui de la belle prestation des siens. "On a manqué un peu d’expérience et ça paie cash face à ce genre d’équipes. Mais bon, il faut penser à cette belle campagne européenne que nous avons réalisé et à cette expérience qu’on a emmagasinée. On a pas mal de jeunes joueurs et on pourra s’appuyer sur ce match qui sera certainement un match référence pour nous. La ferveur et le folklore turc nous ont offert une belle soirée de football."