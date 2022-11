Golfe de Guinée : tentative avortée de coup d’Etat à Sao Tomé-et-Principe

Une tentative de coup d’Etat a échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à Sao Tomé-et-Principe, petit pays insulaire du golfe de Guinée considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique, a annoncé le Premier ministre Patrice Trovoada.

Quatre hommes, dont l’ancien président de l’Assemblée nationale sortante Delfim Neves et un ex-mercenaire déjà auteur d’une tentative de putsch en 2009, qui ont été arrêtés, ont tenté d’attaquer le quartier général de l’armée, a précisé Trovoada dans une vidéo authentifiée et envoyée à l’AFP à Libreville par la ministre de la Justice Ilsa Maria dos Santos Amado Vaz.

Le chef du gouvernement, qui apparaît assis à un bureau, les traits fatigués, en tee-shirt sous un vêtement de pluie, a tenu à "rassurer" la population et "la communauté internationale".

"Il y a eu une tentative de coup d’Etat qui a débuté autour de 00h40 et […] s’est terminée peu après 6 heures du matin", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Les forces armées ont subi une attaque dans une caserne". Une habitante contactée par téléphone par l’AFP a raconté sous couvert de l’anonymat qu’elle avait entendu des "tirs d’armes automatiques et d’armes plus lourdes, ainsi que des détonations, deux heures durant à l’intérieur du QG de l’armée" dans la capitale Sao Tomé.